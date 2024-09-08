Kılıçlı yemin töreni sonrası TSK'dan istifa etti: Teğmenlerin bölük komutanı binbaşı, gerekçesini böyle sundu

Genç teğmenlerin mezun olurken kılıçlarını çekip ant içtiği yemin töreninin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olayla ilgili sert bir açıklama yapmıştı. Olay Milli Savunma Bakanlığı tarafından da mercek altına alındı. Bu sırada teğmenleri bölük komutanının istifa ettiği haberi geldi.

TEĞMENLERİN YEMİN TÖRENİ SES GETİRDİ

Kara Harp OKulu mezuniyet töreni kapsamında Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenlemişti. Dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıktan sonra toplanıp kılıçlarını çeken genç teğmenler şu ifadelerle ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

MSB: GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Teğmenlerin yemin töreni gündeme damgasını vurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" dendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Dün ÖNDER 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan sert mesajlar vererek şunları ifade etmişti:

"Geçenlerde malum, mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz."

KARA HARP OKULU'NDA İSTİFA

Olayın yankıları sürerken teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı M.'nin TSK'dan istifa ettiği haberi geldi. Gelişmeyi duyuran Hürriyet yazarı Nedim Şener, binbaşı M.'nin istifasını “Zaten istifa edecektim” diye gerekçelendirdiğini yazdı.