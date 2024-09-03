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Kılıçlı yemin töreni sonrası 'tarikat-cemaat' iddialarına yanıt verdi! Teğmen Ebru Eroğlu: Herkes gördü! Alakamız yok

03.09.2024 11:52
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Türkiye'nin gündemindeki teğmen Ebru Eroğlu'nun, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin töreni' hakkında söyledikleri ortaya çıktı. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganları atan genç teğmenler kılıçlarını havaya kaldırıp ant içmiş, görüntüler çok konuşulmuştu. Görüntülerin tam ortasında yer alan dönem birincisi Ebru Eroğlu 'cemaat-tarikat' iddialarına yanıt verdi.

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yemin töreni sonrası, Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin okula çağrılıp sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldığı MSB tarafından yalanlanmıştı. Törenin öne çıkan ismi teğmen Ebru Eroğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TEĞMEN EBRU EROĞLU: BİZ ATATÜRKÇÜYÜZ

30-31 Ağustos tarihlerinde Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının mezuniyet törenleri yapıldı. TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin mezuniyet töreninde gerçekleştirdikleri kılıçlı yemin töreni gündeme damgasını vurdu

Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenledi. Genç teğmenlerin, dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde kılıçlarını çekip yemin ettikleri anlar ses getirdi.

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE KILIÇLARINI ÇEKİP ANT İÇTİLER

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE KILIÇLARINI ÇEKİP ANT İÇTİLER

Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra şu sözlerle hep bir ağızdan ant içti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

TEĞMEN EROĞLU İLE DİĞER DERECEYE GİRENLERİN ÇAĞRILDIĞI İDDİASI

TEĞMEN EROĞLU İLE DİĞER DERECEYE GİRENLERİN ÇAĞRILDIĞI İDDİASI

Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, teğmen Ebru Eroğlu ile diğer dereceye girenlerin çağrılıp 'Niçin böyle bir şey yaptınız. Herkes bu olayları konuşuyor. Yapmamalıydınız' dendiğini öne sürdü. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Üçok, Eroğlu'nun verdiğini iddia ettiği yanıtı da paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
kara harp okulu Teğmen Milli Savunma Bakanlığı kılıç
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