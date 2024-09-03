Kılıçlı yemin töreni sonrası 'tarikat-cemaat' iddialarına yanıt verdi! Teğmen Ebru Eroğlu: Herkes gördü! Alakamız yok

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yemin töreni sonrası, Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin okula çağrılıp sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldığı MSB tarafından yalanlanmıştı. Törenin öne çıkan ismi teğmen Ebru Eroğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.
30-31 Ağustos tarihlerinde Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının mezuniyet törenleri yapıldı. TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin mezuniyet töreninde gerçekleştirdikleri kılıçlı yemin töreni gündeme damgasını vurdu
Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenledi. Genç teğmenlerin, dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde kılıçlarını çekip yemin ettikleri anlar ses getirdi.
Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra şu sözlerle hep bir ağızdan ant içti:
"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"
Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, teğmen Ebru Eroğlu ile diğer dereceye girenlerin çağrılıp 'Niçin böyle bir şey yaptınız. Herkes bu olayları konuşuyor. Yapmamalıydınız' dendiğini öne sürdü. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Üçok, Eroğlu'nun verdiğini iddia ettiği yanıtı da paylaştı.