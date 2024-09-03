Kılıçlı yemin töreni sonrası 'tarikat-cemaat' iddialarına yanıt verdi! Teğmen Ebru Eroğlu: Herkes gördü! Alakamız yok

TEĞMEN EROĞLU İLE DİĞER DERECEYE GİRENLERİN ÇAĞRILDIĞI İDDİASI

Emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, teğmen Ebru Eroğlu ile diğer dereceye girenlerin çağrılıp 'Niçin böyle bir şey yaptınız. Herkes bu olayları konuşuyor. Yapmamalıydınız' dendiğini öne sürdü. Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Üçok, Eroğlu'nun verdiğini iddia ettiği yanıtı da paylaştı.