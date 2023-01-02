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Önlem eş anlamlısı nedir? Önlem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.01.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yaşanan Dil Devrimi, dilim Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden ve bu dillerin dil bilgisi kurallarından kurtulup öz Türkçeye dönülmesi ve ulusal dil olarak Türkçenin ülkenin her yerinde kullanılması ve konuşma dili hâline getirilmesi amacıyla gerçekleşen bir devrimdir. Dil Devrimi'nden sonra dilimizde pek çok Türkçe kelime türetilmiş ve kullanımdan düşen Türkçe sözcükler tekrar canlandırılmıştır. Bu dönemde türetilen önlem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Önlem eş anlamlısı nedir? Önlem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil Devrimi sonrası literatüre eklenen önlem kelimesi, önlemek fiilinden türemiştir. İstenmeyen bir şeyin gerçekleşmesini engel olmak amacıyla yapılan her çeşit hazırlığa önlem adı verilir. Önlem kelimesi Arapça kökenli olan "tedbir" kelimesine Türkçe bir alternatif olması amacıyla türetilmiş bir kelimedir. Günümüzde en az tedbir kadar sık kullanılan önlem kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol
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Önlem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Birçok kişinin sıklıkla kullandığı kelimelerden biri olan önlem kelimesi, bir şeyi sağlayacak yol, tedbir anlamına gelir. Önlem kelimesi cümle içinde tedbir anlamında kullanılır. Önlem kelimesi cümle içinde çok daha sık kullanılsa da eş anlamlı kelimeleri de kullanılır. Önlem eş anlamlısı olan kelime cümle içinde kullanımlarda aynı anlamı ifade eder. Önlem kelimesiyle aynı anlamı taşıyan birden fazla kelime vardır. Önlemin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • İlaç
  • Tedbir
  • Tılsım

Eş anlamlı sözcükler, yazılışları açısından birbirinden farklı olsa da anlamları açısından birbirinin aynı olan kelimelerdir. Önlem eş anlamlısı sözcükler, cümle içindeki kullanımları ile önlem ile aynı anlamı taşır.

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Önlemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önlem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Bazı durumlarda karşı yeterli tedbirler alınmazsa yapılan tüm çalışmalar boşa gidecektir.
  • Kendiniz ile ilgili tedbir alırken karşınızdaki kişilerin de bundan zarar görmeyeceğinden emin olmanız gerekir.
  • Emniyetin suçla mücadele kapsamında daha sıkı tedbirler almaya başladığı duyuruldu.
  • Bu konu çözülmüş olsa da biz yine de tedbiri elde bırakmamalıyız.
  • Iztırabın tek ilacı yine ızdıraptır.
  • Bu derdin ilacı mutlaka vardır, sen sıkma canını.
  • Yaşanan olaylar bizim çok daha fazla tedbirli olmamızı gerektirdi.
  • Hastalık ve acılar bir canavar gibi büyüdü mü insanlar buna tılsım gibi bakarlar.
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