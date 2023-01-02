Önlem eş anlamlısı nedir? Önlem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil Devrimi sonrası literatüre eklenen önlem kelimesi, önlemek fiilinden türemiştir. İstenmeyen bir şeyin gerçekleşmesini engel olmak amacıyla yapılan her çeşit hazırlığa önlem adı verilir. Önlem kelimesi Arapça kökenli olan "tedbir" kelimesine Türkçe bir alternatif olması amacıyla türetilmiş bir kelimedir. Günümüzde en az tedbir kadar sık kullanılan önlem kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol

Önlem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Birçok kişinin sıklıkla kullandığı kelimelerden biri olan önlem kelimesi, bir şeyi sağlayacak yol, tedbir anlamına gelir. Önlem kelimesi cümle içinde tedbir anlamında kullanılır. Önlem kelimesi cümle içinde çok daha sık kullanılsa da eş anlamlı kelimeleri de kullanılır. Önlem eş anlamlısı olan kelime cümle içinde kullanımlarda aynı anlamı ifade eder. Önlem kelimesiyle aynı anlamı taşıyan birden fazla kelime vardır. Önlemin eş anlamlısı olan kelimeler:

İlaç

Tedbir

Tılsım

Eş anlamlı sözcükler, yazılışları açısından birbirinden farklı olsa da anlamları açısından birbirinin aynı olan kelimelerdir. Önlem eş anlamlısı sözcükler, cümle içindeki kullanımları ile önlem ile aynı anlamı taşır.

Önlemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önlem kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: