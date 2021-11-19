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  4. Kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu! Nefret yorumlarına iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

Kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu! Nefret yorumlarına iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

19.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini şişman ve seksi olarak tanımlayan sosyal medya yıldızı Jilly, kendisini eleştirenlere beden pozitifliği paylaşımlarıyla cevap verdi. İç çamaşırlı, mayolu ve şık kıyafetleriyle nefret yorumlarını ti’ye alan Jilly, sosyal medya kullanıcılarının bedenlerini ve kendilerini sevmeleri için yol göstermeye çalıştığını söylüyor.

Kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu! Nefret yorumlarına iç çamaşırlı pozlarıyla cevap verdi

TikTok’ta vücut olumlaması ve beden pozitifliği üzerine çalışmalar yapan 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni fazla kilolarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Sosyal medyada bulunan 20 bin takipçisinin aksine geri kalan kullanıcılardan fazla kiloları nedeniyle nefret yorumları aldığını dile getiren Jilly, son gönderisinde iç çamaşırıyla kameralara gülümsediği bir pozunu paylaştı. Jilly gönderisine, “Alıncak ders: Ben çok seksiyim, sen de öylesin! Kimsenin sana aksini söylemesine izin verme. Aslında karnıma özel teşekkür etmeliyim” notunu ekledi.

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“ŞİŞMAN VE MUTLUYUM”

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Sosyal medyada genellikle vücut hatlarından utanması gerektiğine yönelik olarak yorumlar aldığını vurgulayan Jilly, “Mutlu ve sadece var olan şişman bir insandan nefret etmekten gerçekten yapacak daha iyi bir şeyiniz yok. Siz şişman fobikler kendinize daha iyi bir hobi edinin” dedi.

kapak sosyal medya

20 bin takipçisi bulunmasına rağmen Jilly’in gönderileri yarım milyona yakın izlenmeye ulaşıyor ve 100 bin beğeni topluyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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