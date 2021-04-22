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Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

22.04.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Uludağ'a gelen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kaynak su kaynağına akın eden vatandaşlar, oruca rağmen uzun süre güneşin altında bekledi. Sıra bekleyenler, kaliteli su içebilmek için beklemenin değdiğini dile getirdi.

Kilometrelerce kuyruk oluştu! Fiyatı duyan akın etti

Yıldırım ilçesinde 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık’taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden 5 litresine 1 lira, 10 litresine 1,5 lira, 19 litresine ise 2,5 lira ödeyerek su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

SAATLERCE SIRA BEKLEDİLER

Kaynağını Uludağ'ın eteklerinden alan içme suyundan doldurmak isteyenler, saatlerce sıranın gelmesini bekledi. Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, 3 günlük kısıtlamanın da saat 19.00'da başlaması sebebiyle 5 kilometreyi buldu. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

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"SU FİYATI BURADA ÇOK UYGUN"

Su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar ise "Ramazan ayındayız. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su doldurmaya geldik. Su fiyatı burada çok uygun. Yaklaşık 1,5 saattir kuyrukta bekliyoruz. Buradan akan suda kireç yok ve kalitesi çok iyi. Bunun için geliyoruz. Kısıtlama gelmeden de sularımızı dolduralım istedik. Yaklaşık 2 veya 3 ayda bir gelip su dolduruyoruz" dedi.

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İHA

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