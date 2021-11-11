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  4. Kilosu nedeniyle eleştirildi! Tepkisini iç çamaşırıyla sokakta yürüyerek gösterdi

Kilosu nedeniyle eleştirildi! Tepkisini iç çamaşırıyla sokakta yürüyerek gösterdi

11.11.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan Victoria isimli TikTok kullanıcısı, kilo nedeniyle kendisini eleştirenlere iç çamaşırı paylaşımıyla meydan okudu. Büyük beden olduğu için nefret yorumları aldığını söyleyen Victoria, kendisini iyi hissetmek istediği için sokakta iç çamaşırı giyerek onu utandıran yorumlara tepki gösterdi.

Kilosu nedeniyle eleştirildi! Tepkisini iç çamaşırıyla sokakta yürüyerek gösterdi

Victoria vücut pozitifliğini teşvik etmek sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Beden ölçülerini eleştirenlere cevap veren Victoria, konser kombinini sosyal medya hesabından yayınladı. Siyah deri ceketinin içine sadece iç çamaşırı giyen ve görünümünü bir etekle tamamlayan Victoria, gönderisine “Kendini iyi hissetmek istiyorsan New York’ta iç çamaşırıyla yürü.” notunu ekledi. Victoria’nın gönderisi milyonlarca görüntüleme alırken kimi kullanıcılar kiloları nedeniyle vücut ölçülerine uygun giyinmesi gerektiğini dile getirdi.

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“KÖTÜ YORUMLARDAN ETKİLENMİYORUM”

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Büyük beden insanların istediklerini giyme özgürlüğüne sahip olduğunu dile getiren Victoria, modanın kişileri sınırlandırdığını ifade etti. Modanın kişilerin tercihlerine bağlı olduğunu dile getiren Victoria, “Kötü yorumlardan etkilenmiyorum. İnsanları rahat görmeyi ve tüm güzelliklerini kucaklamayı, kendileri olmayı seviyorum” dedi.

11 milyon görüntülemeye ulaşan gönderisinden sonra Victoria, olumsuz yorumların hedefi oldu. Kiloları nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının yaptığı kötü yorumlara Victoria onları engelleyerek çare buldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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