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Kilosu tam yarım ton! Evinden çıkartmak için duvarı yıkmak zorunda kaldılar: Tam 4 yıldır yıkanmıyorum

15.06.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenneth Brumley, aynı adı taşıyan Channel 4 belgeselinde göründükten sonra 'yarım ton baba' olarak dünyaca ünlü oldu. Fazla kiloları nedeniyle günlük hayat aktivitelerini yapmakta zorlanan adam, hareket edemiyor hatta olduğu yerden bile kalkamıyordu. Teksas’taki evinden duvarın yıkılmasıyla zorlukla çıkartılan adamın tedavisinin devam ettiği söylendi.

Kilosu tam yarım ton! Evinden çıkartmak için duvarı yıkmak zorunda kaldılar: Tam 4 yıldır yıkanmıyorum

Teksas’ta yaşayan 40 yaşındaki Kenneth Brumley isimli adam, YouTube’da ortaya çıkan Kanal 4 belgeselinde görüldükten sonra popüler olmayı başardı. 4 yıldır yıkanamayan ve fazla kiloları nedeniyle yürüyemeyen adam tedavi için hastaneye kaldırıldı. Uzun zaman önce kiloları nedeniyle çöken yatağıyla birlikte yerde yatmak zorunda kalan Brumley askeri operasyonları anımsatan bir kurtarma operasyonuyla evinden çıkartıldı.

HİÇBİR YERE SIĞMIYORDU

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Brumley’in evine giden sağlık ekipleri onu hastaneye götürebilmek için duvarı yıktı ve evinin garaj kısmında açılan delikten onu çıkartmayı başardı. Kalp krizi riski nedeniyle 24 saat boyunca tıbbi bakım altına alınan Brumley’in sağlık kurtarma ekibinde bulunan ismi açıklanmayan bir personel evinin bebek bezi gibi koktuğunu ve uzun bir süre açı içinde kıvrandığını söyledi.

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Ergenlik dönemlerine kadar atletizm sprouyla uğraştığını dile getiren Brumley, yeme alışkanlıklarını değiştirmesiyle beraber bunun kendisi için bir bağımlılığa dönüştüğünü söyledi. Yemek yemenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiren Brumley, “Kahvaltıda bile fast food yiyordum. Bir oturuşta üç hamburger ve iki litre gazlı içecek tüketmeden sofradan kalkmazdım. Bizim evde yemek pişmezdi” dedi.

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“HER GÜN YEMEK YERDİM”

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Günlerinin büyük bir bölümünü hareketsiz bir şekilde sadece yemek yiyerek geçirdiğini belirten Brumley, “Sadece yatakta oturur, televizyon izler ve her gün yemek yerdim. Başka hiçbir şey yapmazdım. Bunun kontrolden çıkarak beni ele geçirmesine izin verdim. Geri dönme şansım olsaydı böyle bir yaşam tarzını benimsemezdim” dedi.

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Hastanede tedavi altına alınan Brumley, gastrik bypass geçirdi ve mide ile bacaklarındaki yağ dokularının bir kısmı alındı. 15 yıl sonra ilk kez tek başına ayağa kalkabilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Brumley, “Kilo vermek istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sağlığımın bozulduğunu uzun zaman sonra fark ettim” diye konuştu.

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