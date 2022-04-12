Kilosuyla dalga geçenlere sert tepki verdi! Herkes dalga geçti ama servet kazanıyor

İngiltere’de yaşayan Antonia Graham isimli bir kadın yemek yediği anları videoya çekti ve sosyal medyadan paylaşarak popüler oldu. 25 yaşındaki genç kadın büyük bir iştahla yemek yediği anları kayıt altına aldığı videoları sayesinde TikTok’ta viral oldu. TikTok’taki popülerliğinin sonrasında OnlyFans hesabı açan Graham, aylık abonelik sistemi sayesinde seksi fotoğrafa ve videolarını satarak servet kazanıyor.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştirenlere cevap verdiği bir TikTok videosu sayesinde 356 bin takipçiye ulaşan Graham, diğer büyük beden insanlara ilham olmak istediğini söyledi. Fazla kilosu olan kişilerin toplumdan dışlanmak yerine daha özgüvenli olması için çabaladığını dile getiren Graham, “Geçen yıla kadar kilomla çok mücadele ettim. Çok sayıda katı diyet uyguladım ve kilo vermek için kendimi çok zorladım. Ama başarı olamadım” dedi.

Sosyal medyadan kendisine yapılan olumsuz yorumların aksine aynı durumda olan insanların destek mesajları yağdırdığını ifade eden Graham,“Geçen yıl viral olan bir videom vardı, sadece kilomla ilgili bir şaka yapıyordum ve milyonlarca kişiye ulaştı. Nefret dolu yorumların yanında bana benzeyen ve videomda huzurlu bulduğunu dile getiren binlerce kişi oldu. Yalnız olmadığımı fark ettim. Sonrasında kamera karşısında yemek yediğim içerikler üretmeye başladım” diye konuştu.

“ÖZEL VİDEOLAR ÇEKİYORUM”

OnlyFans aracılığıyla abonelerinden gelen özel istekler için video çektiğini belirten Graham, “Aldığım taleplerin çoğu yemek yediğimi ve kilo aldığımı görmek isteyenlerden geliyor. İstekler doğrultusunda genellikle bir aileyi doyuracak kadar yemeği tek bir oturuşta yiyorum. Özel bir video için dakikada 10 sterlin ücret alıyorum ve yalnızca Pazartesi ve Cuma günleri çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.



