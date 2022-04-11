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OnlyFans fenomeni çocuklarının kendisinden utanmadığını söyledi! Sözleri tepki çekti

11.04.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki dört çocuk annesi Sara Blake Cheek isimli kadın geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada çocuklarının OnlyFans paylaşımları nedeniyle okul takımın atıldığını söylemişti. Seksi fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Cheek, çocuklarının kendisiyle gurur duyduğunu ve OnlyFans kariyerinden utanmadığını söyleyerek tepki çekti.

OnlyFans fenomeni çocuklarının kendisinden utanmadığını söyledi! Sözleri tepki çekti

OnlyFans hesabı kurmadan önce bir kuaför dükkanı işlettiğini dile getiren Cheek, koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalarla beraber dükkanını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi.
Florida’da kocası ve çocuklarıyla beraber büyük bir çiftlikte yaşadıklarını ifade eden Cheek, eşinin ve çocuklarının kariyerinde kendisine destek olduğunu söyledi.

“KAZANCIMI ÇOCUKLARIM İÇİN KULLANIYORUM”

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‘Thesarablake’ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Cheek, 24 bin takipçisine cesur pozlarını sergileyerek kısa sürede ünlendi. OnlyFans hesabını oluşturduğu ilk yılda kazancının 22 bin sterlin (yaklaşık 420 bin TL) olduğu dile getiren Cheek, yıllar içinde abone sayısının arttığını ve kazancının yükselmeye başladığın söyledi. Şu anda yıllık 275 bin sterline (5 milyon 257 bin TL) ulaştığını ifade eden Cheek, “Kazancımı çocuklarım için kullanıyorum. Onların eğitim masraflarını ve geleceğini finanse etmek için bu para gerçekten iyi oluyor” dedi.

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“AİLEM BENİ DESTEKLİYOR”

aile

OnlyFans modeli olmanın yüksek kazancının yanında zor olduğunu ve günlük hayatında birçok durumu değiştirdiğini ifade eden Cheek, “Hiçbir zaman diğer kişilerin gözünde normal bir anne olamadım. Çocuklarım ben OnlyFans modeli olduğum için kimi zaman zorbalık gördü. Okul takımından atıldılar ve onların maçlarına gidemedim. Diğer ebeveynler tarafından her zaman yargılandım. Çocuklarım utanmıyor ve rahatsız hissetmiyorlar. Ailem beni her zaman destekliyor” diye konuştu.

OnlyFans modelinin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Cheek'in eşini eleştirirken çocuklarının açık bir şekilde yaptığı işi bilmesine gerek olmadığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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