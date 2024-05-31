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Kim Kardashian 37 bin dolarlık minik çantasında ne taşıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.05.2024 09:26
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Giydiği her kıyafet attığı her adım olay olan Kim Kardashian'ın 37 bin dolara satılan minyatür Hermes Kelly çantası da çok konuşuldu. Kardashian'ın bu minik çantasında ne taşıdığı da ortaya çıktı.

Kim Kardashian 37 bin dolarlık minik çantasında ne taşıyor?

Her hareketi ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başaran Kim Kardashian yine gündemde.

Kim Kardashian, kendisine 37 bin dolardan fazlaya mâl olan mini Hermes Kelly çantasına tam olarak üç şeyi sığdırabiliyor.

The Kardashians'ın son bölümünde SKIMS'in kurucusu annesi Kris Jenner ve Ryan Murphy ile akşam yemeğine çıktı.

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'Küçük çantanı seviyorum! Orada ne var?' diyen Murphy'e Kim Kardashian yanıt verdi.

Minicik çantasıyla çok konuşulan Kim Kardashian çantasında taşıdıklarına dair "Genellikle bir parça sakız, bir pudra pufu ve bir ruj olur' açıklamasında bulundu.

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Kim Kardashian
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