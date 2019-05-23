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Kim Kardashian 5 yıl sonra düğün fotoğraflarını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap şarkıcısı eşi Kanye West beşinci evlilik yıldönümlerini kutluyor. Kardashian basına kapalı yapılan düğünden bazı fotoğrafları beş yıl sonra paylaştı.

Kim Kardashian 5 yıl sonra düğün fotoğraflarını paylaştı

Kim Kardashian ile Kanye West beşinci evlilik yıldönümlerini kutluyor. Kim Kardashian, 24 Mayıs 2014’te gerçekleşen düğünden yeni fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

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Çift İtalya’da gerçekleştirilen lüks bir törenle evlenmişti. Kardasahian ve West, düğüne çağırdıkları davetlileri bir gün önce Paris’te ağırlamış, orada bir parti düzenlemişti.

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Kardashian, düğünün Paris ayağından fotoğrafları paylaştı. 38 yaşındaki yıldız ayrıca İtalya'daki düğüne hazırlanırken çekilen fotoğrafları da yayınladı.

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Ardından hep birlikte İtalya’nın Floransa kentine giderek 300 bin euro'ya kiraladıkları kentin ünlü mekanlarından Boboli bahçelerinin hemen yanındaki 16. yüzyıldan kalma Forte Belvedere'de masalsı düğün gerçekleşti.

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Çiftin, şimdi beş yaşında olan kızları North da düğündeydi.

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Aralarında İtalyan tenor Andrea Bocelli, Katy Perry gibi çok sayıda ünlü konuğun katıldığı düğün basına kapalı gerçekleşti.

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