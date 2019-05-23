Kim Kardashian 5 yıl sonra düğün fotoğraflarını paylaştı

Kim Kardashian ile Kanye West beşinci evlilik yıldönümlerini kutluyor. Kim Kardashian, 24 Mayıs 2014’te gerçekleşen düğünden yeni fotoğrafları sosyal medyada yayınladı.

Çift İtalya’da gerçekleştirilen lüks bir törenle evlenmişti. Kardasahian ve West, düğüne çağırdıkları davetlileri bir gün önce Paris’te ağırlamış, orada bir parti düzenlemişti.

Kardashian, düğünün Paris ayağından fotoğrafları paylaştı. 38 yaşındaki yıldız ayrıca İtalya'daki düğüne hazırlanırken çekilen fotoğrafları da yayınladı.

Ardından hep birlikte İtalya’nın Floransa kentine giderek 300 bin euro'ya kiraladıkları kentin ünlü mekanlarından Boboli bahçelerinin hemen yanındaki 16. yüzyıldan kalma Forte Belvedere'de masalsı düğün gerçekleşti.

Çiftin, şimdi beş yaşında olan kızları North da düğündeydi.

Aralarında İtalyan tenor Andrea Bocelli, Katy Perry gibi çok sayıda ünlü konuğun katıldığı düğün basına kapalı gerçekleşti.

