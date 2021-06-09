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Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz

09.06.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evine girmeye çalışan bir kişiye karşı korunma ve uzaklaştırma kararı aldıran Kim Kardashian’ın başı şimdi de kendisine paket gönderen bir tacizciyle dertte.

Kim Kardashian’a elmas yüzük ve doğum kontrol hapıyla taciz

Kim Kardashian’ın başı, yeni bir tacizciyle dertte. 40 yaşındaki reality show yıldızına bir erkek tarafından elmas yüzük ve ertesi gün hapı gönderildiği öğrenildi.

Kardashian’ın avukatları, ünlü yıldızın evine yüzük ve ertesi gün hapı gönderen kişinin geçmişte evine zorla giren kişi olmasından şüphelendi.

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YÜZÜK VE HAP GÖNDERDİ

Kardashian’a 3 Haziran’da gönderilen paket, güvenlik ekibi tarafından alındı. Paketten çıkan yüzüğün gerçek elmas olup olmadığı henüz bilinmiyor. Gönderilen ilaç, korunmasız cinsel ilişkiye girildiğinde hamilelik ihtimaline karşı kullanılan bir çeşit doğum kontrol hapı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian taciz
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