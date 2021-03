Kim Kardashian animasyon filmiyle o sektöre de girdi

ABD’li reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, bir kez daha sinemaya el atıyor. Kardashian, daha önce iddia olarak ortaya atılan rolünü kendi açıkladı.

2021 Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri’ne uzaktan bağlantı yoluyla katılan 41 yaşındaki ünlü yıldız, yer alacağı filmin adının PAW Patrol: The Movie olduğunu söyledi ve filmden bir ön izleme sahnesi paylaştı.

Animasyon filmde seslendirme yapacak olan Kardashian’ın yanı sıra Tyler Perry, Yara Shahidi ve Marsai Martin de filme sesleriyle hayat verecek. “Bu filmde çalışırken harika bir zaman geçirdik” diyen Kardashian, “Filmde yer alacağımı söylediğimde çocuklarım zar zor inandı” ifadesini kullandı.

Keith Chapman tarafından yaratılan çocuk televizyon dizisi PAW Patrol'e dayanan, Cal Brunker tarafından yönetilen animasyon filmin 20 Ağustos 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.

Kardashian daha önce Carmen Electra ile birlikte Acayip Bir Film ve Vadinin Melekleri adlı sinema filmlerinde; How I Met Your Mother, Beyond the Break, CSI: NY gibi dizilerde rol almıştı.