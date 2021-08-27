MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian boşandıktan sonra da kocasının soyadını kullanacak

Kim Kardashian boşandıktan sonra da kocasının soyadını kullanacak

27.08.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde adını değiştirmek için mahkemeye başvuran Kanye West'in aksine, Kim Kardashian, boşandıktan sonra da West soyadını kullanacak. Kaynaklar, bu tercihin nedenini açıkladı.

Kim Kardashian boşandıktan sonra da kocasının soyadını kullanacak

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West’in soyadını bırakmıyor. TMZ’nin haberine göre, 44 yaşındaki şarkıcı Kanye West, kendisi için seçtiği “Ye” adını resmen almak için mahkemeye başvururken, 40 yaşındaki Kardashian ise West soyadını boşandıktan sonra da kullanmaya devam edecek.

Kaynaklara göre, Kardashian, dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.

Haziran ayında çıkan haberlerde Kim Kardashian’ın kendisinden imza isteyen hayranına imzalı fotoğrafını hediye ederken, imzasında, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West’in soyadını da kullanması dikkat çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Seks kasedini çıkaran adama...""Seks kasedini çıkaran adama..."
Korkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladıKorkunç olay! Buzağıyı yedi, midesi patladı
Eski partnerini unutmadı! Duygulandıran paylaşımEski partnerini unutmadı! Duygulandıran paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Almanya'da afiş skandalı! Atatürk'e büyük saygısızlık

Bakan Koca duyurdu: Haritada 'kırmızı' il kalmadı

Bakan Koca duyurdu: Haritada 'kırmızı' il kalmadı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Olay sözler: Seks kasedini çıkaran adama...

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Aleyna Tilki dayanamadı! "Pislikler, gizli sapıksınız, sübyancısınız"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Seda Sayan'da şaşkına çeviren olay! Hamile kadın aşığıyla...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Erkekler beni akşam yemeğine götürüp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.