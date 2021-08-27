Kim Kardashian boşandıktan sonra da kocasının soyadını kullanacak

Ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian, boşanma aşamasında olduğu rap şarkıcısı eski eşi Kanye West’in soyadını bırakmıyor. TMZ’nin haberine göre, 44 yaşındaki şarkıcı Kanye West, kendisi için seçtiği “Ye” adını resmen almak için mahkemeye başvururken, 40 yaşındaki Kardashian ise West soyadını boşandıktan sonra da kullanmaya devam edecek.

Kaynaklara göre, Kardashian, dört çocuğuyla aynı soyadı paylaşmayı önemsiyor ve bu nedenle çocukları North, Psalm, Chicago ve Saint gibi o da West soyadını taşıyacak.

Haziran ayında çıkan haberlerde Kim Kardashian’ın kendisinden imza isteyen hayranına imzalı fotoğrafını hediye ederken, imzasında, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West’in soyadını da kullanması dikkat çekmişti.

