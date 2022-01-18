Kim Kardashian'dan Kanye West'e misilleme! Bikinili fotoğraflarını paylaştı

Kanye West boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian'ın peşini bırakmıyor. Kendi de yeni bir aşka yelken açan West yine de Kim Kardashian'ın genç aşkıyla öpüşmesinden rahatsız olduğunu belli etmişti.

Kim Kardashina, geçtiğimiz günlerde kızları Chicago'nun dördüncü doğum günü partisine davet edilmediğini iddia ederek, Kim'in çocukları kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti.



Tüm bu gelişmelerin ardından 41 yaşındaki Kim Kardashian, erkek arkadaşı Pete Davidson ile Bahamalar tatilinden beyaz ipli bikinisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Ünlü fenomen paylaşımına "Doğa Ana" yazdı. Kısa sürede rekor kıran paylaşıma Kanye West'in tepkisi merak konusu oldu.



