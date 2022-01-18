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Kim Kardashian'dan Kanye West'e misilleme! Bikinili fotoğraflarını paylaştı

18.01.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West, arasında sular durulmuyor. Eski eşiyle barışmak için çabalayan Kanye West, Kim Kardashian'ın sevgilisinden vazgeçmemesi üzerine oyuncu Julia Fox ile yeni bir aşka yelken açtı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Kardashian'ın uzun bir aradan sonra bikinili pozlarını paylaşması, eski eşe misilleme yapıyor şeklinde yorumlandı.

Kim Kardashian'dan Kanye West'e misilleme! Bikinili fotoğraflarını paylaştı

Kanye West boşanmak üzere olduğu eşi Kim Kardashian'ın peşini bırakmıyor. Kendi de yeni bir aşka yelken açan West yine de Kim Kardashian'ın genç aşkıyla öpüşmesinden rahatsız olduğunu belli etmişti.

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Kim Kardashina, geçtiğimiz günlerde kızları Chicago'nun dördüncü doğum günü partisine davet edilmediğini iddia ederek, Kim'in çocukları kendisinden uzaklaştırdığını iddia etmişti.

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Tüm bu gelişmelerin ardından 41 yaşındaki Kim Kardashian, erkek arkadaşı Pete Davidson ile Bahamalar tatilinden beyaz ipli bikinisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü fenomen paylaşımına "Doğa Ana" yazdı. Kısa sürede rekor kıran paylaşıma Kanye West'in tepkisi merak konusu oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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