Kim Kardashian'dan Marvel itirafı! "Bunu yapmak çok eğlenceli olurdu"

Kanye West ile boşanma süresince Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlayan ancak bu ilişkiye de 8 ay dayanabilen Kim Kardashian ilginç bir itirafta bulundu.

Verdiği son röportajda Kardashian, Marvel Sinema Evreni’ne katılmaya ilgi duyduğunu açıkladı.

Kardashian, bu isteğini şu sözlerle dile getirdi: “Oyunculuk yapar mıyım? Eğlenceli bir şey olursa yaparım. Belki bir Marvel filmi, bunu yapmak çok eğlenceli olurdu. Aktif olarak bakmıyorum, ama bence işler olması gerektiği zaman geliyor.”

Son yıllarda dünya çapında hayran kitlelerine sahip olan ve oyuncuların yıldızlarını parlatmalarına yardımcı olan Marvel Evreni’nin, Kardashian için çekici olması pek de şaşırtıcı değil.