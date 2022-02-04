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Kim Kardashian'dan sonra bir poz da Kourtney Kardashian'dan geldi

04.02.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian minicik bikinisiyle poz verip gündem olduktan kısa süre sonra bir poz da ablası Kourtney Kardashian'dan geldi. Kourtney Kardashian da ablası gibi kendi markasının reklamını yapıyordu. Ünlü yıldız internet sitesine link verirken kıvrımlarını da sergilemiş oldu.

Kim Kardashian'dan sonra bir poz da Kourtney Kardashian'dan geldi

Kim Kardashian geçtiğimiz gün kendi markasının reklamını yapmak için minicik bikinisiyle poz verdi. Bikini altı neredeyse yok gibi olan Kim'in ardından bir poz da ablası Kourtney Kardashian'dan geldi. Kourtney Kardashian bikinisiyle şezlongta uzanırken verdiği pozu paylaştı.

Evlilik hazırlığında olan ünlü isim kıvrımlarını sergilerken internet sitesinin de reklamını yapmayı ihmal etmedi.

Ekran Alıntısı

Son dönemde sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian nişanlısıyla müstehcen pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
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