Kim Kardashian'dan sonra bir poz da Kourtney Kardashian'dan geldi

Kim Kardashian geçtiğimiz gün kendi markasının reklamını yapmak için minicik bikinisiyle poz verdi. Bikini altı neredeyse yok gibi olan Kim'in ardından bir poz da ablası Kourtney Kardashian'dan geldi. Kourtney Kardashian bikinisiyle şezlongta uzanırken verdiği pozu paylaştı.

Evlilik hazırlığında olan ünlü isim kıvrımlarını sergilerken internet sitesinin de reklamını yapmayı ihmal etmedi.

Son dönemde sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian nişanlısıyla müstehcen pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.



