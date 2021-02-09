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Kim Kardashian’ı soyan hırsız bir de kitap yazdı! 'Kaçarken...'

09.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian’ı soyan hırsız bir de kitap yazdı! 'Kaçarken...'

Kim Kardashian’ı 2016 yılında Paris’te bir otel odasında soyan ve mücevherlerini çalan Yunice Abbas isimli hırsız, soygunu tüm detaylarıyla anlattığı bir kitap yazdı. Kitapta, "Kaçarken mücevherlerle beraber yanlışlıkla Kardashian’ın cep telefonunu da almışız" ifadeleri yer aldı.

Yunice Abbas ve dört kişinin daha dahil olduğu soygun çetesi, 2016 yılında Kim Kardashian'a Paris'ta hırsızlık şoku yaşattı. Kardashian'ın 7 milyon sterlin değerinde mücevheri ve en önemlisi nişan yüzüğünü çalındı. Olaydan yıllar sonra Abbas, dört kişinin daha olduğu çete ile Kim Kardashian’ı nasıl soyduğunu geçtiğimiz günlerde çıkardığı J'ai séquestré Kim Kardashian (Kim Kardashian’ı Kaçırdım) adlı kitabında anlattı.

Yunice Abbas kitapta, “Kim Kardashian saldırı sırasında sakinliğini koruyabildi. Onu öldürmek istemediğimizi anladı ve 3,5 milyon sterlin değerindeki ünlü nişan yüzüğünü bile direnmeden teslim etti” ifadelerini kullandı.

Kitapta Abbas şu ifadeleri kullandı: “Kazanın hemen ardından elimde kalan tek değerli parça olan 30 bin Euro’luk kolye ucuna bakıyordum ki birden hiç bilmediğim bir telefon zil sesi beni yerimden sıçrattı. Kaçarken mücevherlerle beraber yanlışlıkla Kardashian’ın cep telefonunu da almışız. Mümkün değil… Halüsinasyon görüyorum! Şarkıcı Tracy Chapman, Kim Kardashian’ı arıyor, ulaşmaya çalışıyor." (NTV)

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hırsız biraz daha sıksa kadını da kaçırırmış...

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