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Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in doğum günü kutlaması tartışma yarattı! Çıplak kadın üzerinden sushi yedi

13.06.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West 46. yaş gününü kutladı. Partide çıplak mankenler üzerinde sushi ikramı yapılması sosyal medyada gündem oldu. West’in doğum gününde çıplak bir kadının üstünden sushi yediği anlar kadar kızının kutlamada olması da tartışma yarattı.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in doğum günü kutlaması tartışma yarattı! Çıplak kadın üzerinden sushi yedi

Kim Kardashian ile olan ilişkisiyle gündeme gelen ünlü isim Kanye West bu kez de 46. yaş doğum günü partisiyle çok konuşuldu.

West’in doğum gününde çıplak bir kadının üzerinden sushi yediği anlar ise tartışma yarattı.

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Görüntüler gündem olurken pek çok sosyal medya kullanıcısı doğum gününden fotoğraflar paylaşarak Kanye ve eşi Bianca Censori'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

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KIZI DA PARTİDEYDİ

Partide Kanye West'in 9 yaşındaki kızının da olması tepki çekti. Sosyal medyada; 'Bu kadar da olmaz', 'Gerçekten anlayamıyorum... Neden ki? ', 'Bazen Kanye'yi savunmak çok zor', 'Bu tam bir delilik' gibi yorumlar yapıldı.

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YAYGIN OLAN AKIM!

İnternette pek çok kişiyi şoke eden görüntülere rağmen, bunun aslında Japonya'da 'nyotaimori' veya 'body sushi' olarak bilinen yaygın bir uygulama olduğu ortaya çıktı. Japon geleneği artık Batı'da özellikle ünlülerin doğum günü partilerinde popüler bir parti teması haline geldi.

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