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Kim Kardashian'ın Meghan Markle ve Prens Harry'li telefon oyununa tepki

26.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı zamanda bir girişimci olan reality show yıldızı Kim Kardashian, geliştirdiği telefon oyunu nedeniyle kraliyet hayranları tarafından topa tutuldu. Kardashian, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Megxit olayını ve Kraliyet Ailesi ile aralarında geçenleri kopyalayan oyunla, kraliyet üzerinden para kazanmakla suçlandı.

Kim Kardashian'ın Meghan Markle ve Prens Harry'li telefon oyununa tepki

Kim Kardashian, Meghan Markle ve Prens Harry’in Megxit olayını, geliştirdiği telefon oyunu nedeniyle paraya çevirmekle suçlanıyor.

Aynı zamanda bir girişimci olan 40 yaşındaki reality show yıldızının geliştirdiği Kim Kardashian: Hollywood oyununda, prens ve eşi, kraliçenin elinden kaçmaya çalışıyor. Uygulamada oyuncular Hollywood ünlüsü olmayı hedefliyor ve oyun, Sussex Dükü'ne atıfta bulunan bir 'Kraliyet Kaçakları' seviyesi içeriyor.

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Kim Kardashian'ın Meghan Markle ve Prens Harry'li telefon oyununa tepki - 2
Oyunda Prenses Bianca adlı karakter eşi Prens Aston ile birlikte kraliyet hayatını bırakıyor. İkili daha sonra Oprah Winfrey tarzı bir röportaj veriyor. Bianca, sunucuya, "Prens Aston benim Kraliyet Ailesi’ne kabul edilmem için tüm gücünü kullanarak elinden geleni yaptı. Ama ne yazık ki aynı şeyi ailesi için söyleyemem. Kraliçe, geleneğin simgesi ama zaman değişiyor, belki de gelenekler geçersiz hale gelmiştir” diyor.

Kraliçe, çifti, “bencil ve sorumsuz” olarak nitelendiriyor.


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Kim Kardashian
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