Kim Kardashian’ın seks kasetlerini yeniden canlandırdıklarını söyleyen kız kardeşler sosyal medyada gündem oldu

Kim Kardashian’ın seks kasetlerini yeniden yarattıklarını iddia eden kız kardeşler Larissa ve Rafaela Sumpani, müstehcen içerikleri sayesinde milyonlarca dolar kazandıklarını söyledi. Kazançları borsa kullanarak yatırı yaptıklarını ifade eden ikili, gelirleri söz konusu olduğunda akıllıca hareket ederek ortak karar verdiklerini dile getirdi.

“HER ZAMAN İLERİYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Sosyal medyada popüler olduktan sonra hayatlarında pek çok şeyin değiştiğinden söz eden kız kardeşler, “Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz. Bu tahmin ettiğimizden daha fazla gelir elde etmemizi sağladı. Her zaman ileriyi düşünüyoruz. Bu nedenle yatırım yapmanın akıllıca olduğuna karar verdik” dedi.

Sosyal medyada içerik üretmenin kendileri için bir hayat tarzı olduğundan söz eden ikili, “İşimize büyük bir tutkuyla bağlıyız. Dışarıdan gelen olumsuz eleştirilere aldırış etmiyoruz. İşimizde en iyisi olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye konuştu.



