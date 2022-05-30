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Kim Kardashian’ın seks kasetlerini yeniden canlandırdıklarını söyleyen kız kardeşler sosyal medyada gündem oldu

30.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni kız kardeşler Larissa ve Rafaela Sumpani, Kim Kardashian’ın seks kasetlerini yeniden canlandırdıkları gönderileri sayesinde kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. Seksi paylaşımları sayesinde sosyal medyada kazançlarının arttığını belirten ikili gelirlerini yatırım amacıyla borsada kullandıklarını itiraf etti.

Kim Kardashian’ın seks kasetlerini yeniden canlandırdıklarını söyleyen kız kardeşler sosyal medyada gündem oldu

Kim Kardashian’ın seks kasetlerini yeniden yarattıklarını iddia eden kız kardeşler Larissa ve Rafaela Sumpani, müstehcen içerikleri sayesinde milyonlarca dolar kazandıklarını söyledi. Kazançları borsa kullanarak yatırı yaptıklarını ifade eden ikili, gelirleri söz konusu olduğunda akıllıca hareket ederek ortak karar verdiklerini dile getirdi.

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“HER ZAMAN İLERİYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

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Sosyal medyada popüler olduktan sonra hayatlarında pek çok şeyin değiştiğinden söz eden kız kardeşler, “Kim Kardashian’ın seks kasetlerini canlandırıyoruz. Bu tahmin ettiğimizden daha fazla gelir elde etmemizi sağladı. Her zaman ileriyi düşünüyoruz. Bu nedenle yatırım yapmanın akıllıca olduğuna karar verdik” dedi.

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Sosyal medyada içerik üretmenin kendileri için bir hayat tarzı olduğundan söz eden ikili, “İşimize büyük bir tutkuyla bağlıyız. Dışarıdan gelen olumsuz eleştirilere aldırış etmiyoruz. İşimizde en iyisi olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kim Kardashian
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