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Kim Kardashian'ın son hali olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kalçalarından hiç memnun olmadığını itiraf eden Kim Kardashian geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle yüzünü hareket ettiremez hale geldi.

Kim Kardashian'ın son hali olay oldu!

Bütün hayatını fiziksel görüntüsünü kusursuz hale getirme üzerine kuran TV yıldızı Kim Kardashian sonunda mumyaya döndü.

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37 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian önceki akşam New York'ta bir etkinliğe katıldı. Sırtı açık, aynı zamanda iddialı göğüs dekoltesi olan bir kıyafet giyen Kardashian, görüntüsüyle dikkat çekti.

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Eskiden de gülümsemeyi pek sevmeyen, objektiflere genellikle ciddi bir ifadeyle poz veren Kardashian, bu görüntüsüyle birçok kişi tarafından "mumyaya benzemiş" diye nitelendirildi.

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Kardashian'ın yüzüne ciddi miktarda dolgu ve botoks yaptırdığı, hiçbir kırışıklığı kalmadığı ama bunun yanı sıra yüzünün mimiklerini kaybettiği görüldü.


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