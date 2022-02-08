Kim Kardashian'ın yeni aşkından itiraf! "İş dışında onunlayım"

Pete Davidson, People TV programının sunucusu Kay Adams ile yakın zamanda çıkacak olan reklam filmi ve zamanını nasıl değerlendirdiği hakkında konuştu. Kardahian ile ilişkisi devam eden Davidson, programda kız arkadaşından bahsetmekten çekinmedi ve ilişkilerini açıkça doğruladı.

Hollywood'un asilerinden biri olarak bilinen Pete Davidson, "İşim olmayan zamanları kız arkadaşımla ve arkadaşlarımla evde geçiriyorum. İş dışında çok fazla bir şey yapmıyorum" dedi.

28 yaşındaki Davidson, günlük hayatında sosyal medya kullanmadığını, çoğunlukla arabalarıyla gezmekten keyif aldığını ve zamanının çoğunu sette geçirdiğini de anlattı.

