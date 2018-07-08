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Kim Kardashian kadın mahkumları ziyaret etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, ABD’de bir kadın cezaevini ziyaret ederek kadın mahkumlarla içeride olmanın zorlukları ve gelecek planlarına dair konuştu.

Kim Kardashian kadın mahkumları ziyaret etti

Kim Kardashian, kadın cezaevini ziyaret ederek mahkumlara içeride olmanın nasıl bir şey olduğunu ve mahkumların dışarıdaki dünyaya dönmeyle ilgili endişelerini konuştu.

37 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı, California’daki cezaevine pek çok korumayla birlikte gitti.

Kadın suçluların cezaevi dışındaki hayata uyum sağlamasına yardımcı olacak yeni bir program için araştırma gezisi yapmak isteyen Kardashian, 15 kadın mahkumla endişeleri ve gelecek planlarıyla ilgili sohbet etti.

Kardashian, geçen ay Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Donald Trump’ı ziyaret ederek, 1996 yılında cezaevine giren ve ilk kez uyuşturucu suçundan dolayı ömür boyu hapse mahkum edilen Alice Johnson’ı affetmesi için konuşmuştu.

Görüşme sonrası Trump, sosyal medya mesajında "Kim Kardashian'la bugün hapishane reformu ve cezalandırma hakkında konuştuk" ifadelerini kullanırken, Kardashian ise “Başkan Trump’a bugün zaman ayırdığı için teşekkür etmek istiyorum. Umudumuz Başkan’ın, şiddet içermeyen uyuşturucu suçundan dolayı ilk kez müebbet alan Bayan Alice Marie Johnson’ı bağışlaması yönünde. Bayan Johnson’ın geleceği için iyimseriz; o ve onun gibilerin hayatta ikinci şansa sahip olacaklarına dair umutluyuz” paylaşımında bulunmuştu.CNN kanalına kadın mahkumlarla ilgili açıklama yapan Kardashian, “Gördüm ki, konumumu sadece bir kişi için bile bir şeyler yapmak için kullanabilirsem, bu konunun daha fazla konuşulmasını sağlayabilirim ve başka insanlar da aynı şeyi yapmak isterler” demişti.

“Eğer daha fazla insan sadece kendi duygularını bir kenara bırakıp, tartışılması gereken çok önemli konular hakkında konuşursa, o zaman çok daha fazlası yapılabilir” diyen Kardashian, “'Kiminle konuşursanız konuşun, hangi siyasi partiden olursa olsun, insanlar haklı olan şeylerin haklı olduğunu hisseder” ifadesini kulanmıştı.

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Kim Kardashian Kim Kardashian trump

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