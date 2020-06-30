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Kim Kardashian kardeşi Kylie Jenner’ı alt etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Kim Kardashian, kozmetik markasının yüzde 20'lik hissesini 200 milyon dolara sattı ve o artık Kardashian Jenner klanının tek milyarderi oldu.

Kim Kardashian kardeşi Kylie Jenner’ı alt etti

İki yıl üst üste ‘Dünyanın en genç milyarderi’ unvanına layık görülen Kylie Jenner’ın hesaplarda oynama yaptığı ortaya çıkmış, gerçek servetinin ise 1 milyar dolar değil 700 milyon dolar olduğu öğrenilmişti. Ailenin tek milyarderi de böylelikle unvanını kaybetmişti…

Ne var ki geçen gün Kim Kardashian, KKW Beauty adlı kozmetik şirketindeki yüzde 20’lik hissesini Coty şirketine sattı. 200 milyon dolarlık satış işlemiyle, Kardashian’ın markasının değeri 1 milyar doları buldu.

Kardashian yaptığı açıklamada, “Bu işbirliği, Coty’nin inanılmaz kaynaklarından yararlanırken ve ürünlerimi dünya çapında sunarken çok tutkulu olduğum yaratıcı öğelere odaklanmamı sağlayacak” dedi.

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Böylelikle Kylie’den sonra tek milyarder Kim Kardashian oldu. Fakat sosyal medyada öyle iddialar ortaya atıldı ki, herkesi şaşırttı. Kylie’nin elinden milyarder unvanının alınmasının üstünden kısa bir zaman geçtikten sonra Kim’in milyarder statüsüne kavuşması kafaları karıştırdı.

Bazı kullanıcılar, Forbes’ın bilgileri Kardashian’dan elde ettiğini, böylelikle Kardashian’ın tüm gücü tamamen eline aldığı söylendi. Hatta kimi sosyal medya kullanıcısı ‘Amacına ulaştı, kardeşini tahtından etti’ dedi.

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