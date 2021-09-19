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Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım

19.09.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MET Gala'nın tartışılan ismi Kim Kardashian tercih ettiği kıyafeti yüzünden geceye damga vuran kardeşi Kendall Jenner'ı bile tanıyamadığını söyledi.

Kim Kardashian: Kendall'ı taşlarından tanıdım

Kim Kardashian (40) MET Gala'da giydiği çok tartışılan elbisesinin içinde önünü göremediğini açıkladı.

Yüzünün tamamını kapalı bırakan bir Balenciaga tasarımı giyen Kardashian, kardeşi Kendall Jenner'ı bile tanıyamadığını söyledi.

Kardashian, "Üzerindeki taşların işıltısı sayesinde Kendall olduğunu anladım" diyerek espri yaptı. Kendisiyle dalga geçen paylaşımlara çok güldüğünü itiraf etti.

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Kardashian'ın New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen gecedeki Balenciaga imzalı elbisini Met Gala'nın Amerikan modasına odaklanan temasıyla ilgisiz olduğu için eleştirilerin hedefi olmuştu.

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Kendall Jenner Kim Kardashian
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