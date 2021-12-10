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Kim Kardashian Kourtney Kardashian ile eski pozunu paylaştı! Yok böyle değişim

10.12.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandallarıyla her daim gündeme gelmeyi başaran Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian eski halleriyle yine olay oldu. Kardashian kardeşlerin paylaşımına yorum yağdı.

Kim Kardashian Kourtney Kardashian ile eski pozunu paylaştı! Yok böyle değişim

Boşanmak üzere olan ve genç aşkıyla mutlu bir birliktelik sürdüren Kim Kardashian son dönemde kendisini yaptıklarıyla gölgede bırakan ablası Kourtney Kardashian ile eski bir fotoğrafını paylaştı.

Kourtney Kardashian geçtiğimiz günlerde bir dizi estetikle suçlanınca yine eski günlerden bir pozunu paylaşıp iddiaları ti'ye almıştı.

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Sık sık kalçasıyla ilgili gündeme gelen Kim Kardashian da ablasıyla bir pozunu paylaşıp takipçilerini 1994 yılına götürdü. Paylaşımı gören takipçiler ise fotoğrafa yorum yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Takipçilerin bazıları "Keşke böyle doğal güzelliğinizle kalsaydınız" derken bazıları ise "Estetikle evrim geçirmişsiniz" yorumlarında bulundu.

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Kim Kardashian Kourtney Kardashian
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