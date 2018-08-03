MAGAZİN

Kim Kardashian mutfağa iç çamaşırlarıyla girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 16:24 | Son Güncelleme

Çıplak pozlarıyla tanınan Kim Kardashian yine şaşırtmadı! Mutfağa iç çamaşırlarıyla girmesi olay olan Kim, eleştiri topladı

Kim Kardashian mutfağa iç çamaşırlarıyla girdi

TV yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya paylaşımıyla yine olay yarattı.

Kardashian, iç çamaşırlarıyla mutfağa girip kek pişirdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. 37 yaşındaki Kardashian'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı.

Ünlü yıldızın 115 milyon takipçisinden bazıları, onun güzel göründüğünü belirtti.

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Bazıları da "Kim iç çamaşırlarıyla mutfağa girer ki" diye yorum yaptı. Bir takipçisi de "Yemek yapamadığını bütün o yemekleri yemediğini kendin de biliyorsun" yorumunu yazdı.

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Kim Kardashian Kim Kardashian iç çamaşırı

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