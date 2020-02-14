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Kim Kardashian oyun odasını paylaştı; olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 09:27 | Son Güncelleme

Kim Kardashian evinin detaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor! Son olarak mutfağını paylaşan Kim şimdi de oyun odasını paylaştı.

Kim Kardashian oyun odasını paylaştı; olay oldu

Kim Kardashian evini takipçilerine göstermeye devam ediyor. Birkaç ay önce mutfağını gösteren Kardashian’ın mutfağına herkes hayran kalmış, görüntüler izlenme rekoru kırmıştı. Ünlü TV şovu yıldızı şimdi de çocuklarının oyun odasını Instagram’da çektiği video ile gözler önüne serdi.

Davul setinden mutfağa, alışveriş sepetlerinden markete, kaydıraktan kostümlere, yazar kasadan büyüz buzdolabına kadar aklına gelebilecek her şeyin olduğu odayı, Saint, North, Psalm ve Chicago paylaşıyor.

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Odada ayrıca bir projektör de bulunuyor. Kim çektiği videoda, çocuklarının odalarında film izlediklerini anlatıyor.

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Odayı gezdiren Kim, kamerayı daha sonra plastik kamyonların, doldurulmuş hayvanların ve mini dinozorlarla dolu olan bölümlere çeviriyor ve ‘Burası Saint’in bölgesi’ diyor.

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Chicago’nun bölümünde ise bir dondurma standı, bir süpermarket, mutfak, çamaşır kurutma makinesi ve alışveriş arabası bulunuyor.

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