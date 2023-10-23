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Kim Kardashian partisine ünlüler akın etti! Bir tek ablası gelmedi

23.10.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian, 43'üncü yaşına ünlü yıldızların katıldığı bir partiyle girdi. Kardashian'ın özel pastası dikkat çekerken ünlü ismin bir süredir kavgalı olduğu ablasının partide yer almaması da gözlerden kaçmadı.

Kim Kardashian, 43'üncü yaşına gösterişli bir partiyle girdi. Beverly Hills'te lüks bir restoranda düzenlenen partiye Kardashian/Jenner ailesinin üyeleri ile Hailey Bieber, Lauren Sánchez ve Ivanka Trump gibi ünlü isimler katıldı.

Cumartesi günü düzenlenen partide Kardashian'ı annesi Kris Jenner ile kız kardeşleri Khloé Kardashian, Kendall Jenner ve Kylie Jenner yalnız bırakmadı.

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İkinci çocuğuna hamile olan ve doğuma gün sayan Kourtney Kardashian'ın doktor tavsiyesiyle yatarak dinlemesi gerektiği için katılmadığı partide akıllara abla-kardeşin küs olabileceği geldi.

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Ancak Kim hemen bu iddialara nokta koyacak bir paylaşım yaparak hamile ablası Kourtney Kardashian'a, "Kourt, önümüzdeki hafta yatak istirahati pikniğimiz için seninle yatağa atlayacağım" mesajını gönderdi.

Kardashian'ın kırmızı bir elbise giymeyi tercih ettiği partide, doğum günü pastası da ilginçti. Pasta, Fortune dergisinin Kardashian'ı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine alışını hatırlattı.


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