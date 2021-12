Kim Kardashian paylaşıp sildi! Tepki yağdı

274 milyon takipçili sosyal medya hesabından her konuda paylaşım yapan Kim Kardashian Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider-Man: No Way Home) filmini izlerken çektiği iki fotoğrafı da paylaştı.

Kardashian yaptığı hatayı fark edip gönderileri hızla silse de tepkiler gecikmedi. Bazı Marvel hayranları henüz sinema salonuna gitmediklerini, bazılarıysa koronavirüs pandemisi sebebiyle filmin dijital yayın platformlarına gelmesini beklediklerini söyleyip Kardashian'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

ÖRÜMCEK ADAM KADROSU

17 Aralık'ta vizyona giren film yayımlandığı gün Türkiye'de 296 bin 623 kişi tarafından izlenerek tüm zamanlar en yüksek yabancı film açılış rekorunu kırdı.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch rol alıyor.