MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian paylaşıp sildi! Tepki yağdı

Kim Kardashian paylaşıp sildi! Tepki yağdı

30.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian sosyal medyada yine tepkilerin odağındaydı. Marvel'ın yeni filmi Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider-Man: No Way Home) spoiler yapan Kim Kardashian hatasını anlayıp paylaşımı yağdı ama tepkilerden kurtulamadı.

Kim Kardashian paylaşıp sildi! Tepki yağdı

274 milyon takipçili sosyal medya hesabından her konuda paylaşım yapan Kim Kardashian Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' (Spider-Man: No Way Home) filmini izlerken çektiği iki fotoğrafı da paylaştı.

Kardashian yaptığı hatayı fark edip gönderileri hızla silse de tepkiler gecikmedi. Bazı Marvel hayranları henüz sinema salonuna gitmediklerini, bazılarıysa koronavirüs pandemisi sebebiyle filmin dijital yayın platformlarına gelmesini beklediklerini söyleyip Kardashian'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

ÖRÜMCEK ADAM KADROSU

17 Aralık'ta vizyona giren film yayımlandığı gün Türkiye'de 296 bin 623 kişi tarafından izlenerek tüm zamanlar en yüksek yabancı film açılış rekorunu kırdı.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch rol alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Yıllara meydan okuyor! "95'ten önce ölmeyeceğim"Yıllara meydan okuyor! "95'ten önce ölmeyeceğim"
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Genç kızın isteği Esra Erol'u şaşırttı

Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Genç kızın isteği Esra Erol'u şaşırttı

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

"İşte böyle çalarız" diyen hırsızlara polis öyle bir cevap verdi ki...

"İşte böyle çalarız" diyen hırsızlara polis öyle bir cevap verdi ki...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ronaldinho’nun 2. eşinden göğüs dekolteli paylaşım!

Ronaldinho’nun 2. eşinden göğüs dekolteli paylaşım!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

Bikinisini giyip sere serpe poz verdi!

Bikinisini giyip sere serpe poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.