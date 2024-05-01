'Herkes görüntüyü arıyor' Bihter filmine Boran Kuzum'un çırılçıplak sahnesi damga vurmuştu! 'Sevişme sahnesiyse...' diyerek açık açık anlattı

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı Bihter filmi cesur sahneleri ile büyük ses getirmişti.

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter'e hayat verdiği filme Behlül karakterini canlandıran Boran Kuzum'un çırılçıplak sahnleri damga vurmuştu. Boran Kuzum

uzun süre gündemden düşmeyen o sahneler hakkında konuştu.

'SEVİŞME SAHNESİYSE...'

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Boran Kuzum filmdeki sevişme sahnelerine dair şunları söyledi: 'Popom çok konuşuldu galiba. Sevişme sahnesiyse biz hayatın herşeyini yansıtmakla mükellefiz. Bunu sevişme sahnesi gibi çekmemiz lazım. Benim de bu konuyla ilgili çekincem yoktu.'

'HERKES GÖRÜNTÜYÜ ARIYOR'

Birsen Altuntaş, Boran Kuzum'un sözleri üzerine o görüntüler ''2 gün TT oldu. Herkes görüntüyü arıyor. Bana bile sordular'' dedi.