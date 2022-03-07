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Kim Kardashian tüm vücudunu koli bandıyla bantlattı!

07.03.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian kendini kelimenin tam anlamıyla bantlattı! Evet yanlış duymadınız... Ünlü isim kendisini bantla sardırdı. Üzerinde ünlü markanın adı bulunan koli bandıyla tüm vücudunu saran Kardashian oturup kalkarken zor anlar yaşadı.

Resmi olarak bekar olarak hayatına devam eden Kim Kardashian yine gündeme bomba gibi düştü. Paris Moda Haftası'na katılan Kim Kardashian kendini koli bandıyla bantlattı.

Kim Kardashian üzerinde ünlü markanın adı bulunan koli bandıyla tüm vücudunu sardırdığı anları takipçileriyle paylaştı. Kardashian oturup kalkarken zor anlar yaşadığı anların sosyal medyada yansımasından sonra ise dalga konusu oldu.

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Kim'in tepeden tırnağa görünümünü yine bu bantlamayla uyumlu bir el çantası tamamladı.

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Kim Kardashian
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