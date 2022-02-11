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Kim Kardashian yeni sevgilisi Pete Davidson ile tatildeyken bakın ne yapmış

11.02.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian yeni sevgilisi Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde aldıkları bir kararı açıkladı. Kardashian kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını açıklayınca gündem oldu.

Kim Kardashian yeni sevgilisi Pete Davidson ile tatildeyken bakın ne yapmış

Kim Kardashian, 2014-2021 yılları arasında evli kaldığı Kanye West ile boşanma sürecindeyken yeni bir aşka yelken açtı. 41 yaşındaki ünlü yıldız yeni hayatına dair "Daha doğru besleneceğim. Egzersiz yapacağım. Daha fazla eğleneceğim. Çocuklarımla ve beni mutlu eden insanlarla daha fazla vakit geçireceğim. Telefonumu bir kenara bırakacağım. Instagram'da bir şeyi görmek istemiyorsam, unfollow'layacağım" dedi.

Kim Kardashian bununla da kalmadı ve Pete Davidson ile çıktığı tatille ilgili bomba bir itirafta bulundu. Kim Kardashian, Pete Davidson ile birlikte gittiği tatilde kimse onlara ulaşamasın diye telefonlarını okyanusa attıklarını söyledi.

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Kim bu olaydan numarasını da değiştirdiğini açıkladı.

Kim Kardashian açıklamasında "Uzun bir süre, başka insanları ne mutlu ettiyse onu yaptım. Sanıyorum son iki yıldır kendimi mutlu etmeye karar verdim ve bu gerçekten harika hissettiriyor" yorumunda da bulundu.

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Kim Kardashian
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