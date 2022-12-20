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Kim Kardashian 'yok artık' dedirtti! Tanga giyip kapının yansımasına gitti...

20.12.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, sosyal medya hesabında paylaştığı bu pozla yine ortalığı karıştırdı. Kim Kardashian, kıvrımlarını Instagram hesabında sergileyerek yılı bomba bir pozla kapattı. Tanga giyerek aynaya yaklaşan Kim selfiesi ile ağızları açık bıraktı.

Kim Kardashian 'yok artık' dedirtti! Tanga giyip kapının yansımasına gitti...

TV yıldızı Kim Kardashian, Instagram sayfasında yer verdiği pozuyla gündem oldu. Geçenlerde Mason Disick'in 13. doğum gününü kutlayan 41 yaşındaki realite yıldızı, pazartesi günü ünlü 'belfie' (aynadan poponun fotoğrafını çekmek) fotoğraflarından birini yayınlayarak hayranlarına '2022'ye baktığını' söyledi.

Kim, Skims mayo koleksiyonundan bir tanga bikiniyle sürgülü bir cam kapının yansımasında poz verirken çok konuşulan poposunu sergilemekten çekinmedi.

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Kim Kardashian fotoğrafın nerede çekildiğini açıklamadı, ancak fotoğrafın tropikal bir tatilde çekildiği kesindi.

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Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başladığı iddia edilmişti.


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Kim Kardashian yaşında

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