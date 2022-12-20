Kim Kardashian 'yok artık' dedirtti! Tanga giyip kapının yansımasına gitti...

TV yıldızı Kim Kardashian, Instagram sayfasında yer verdiği pozuyla gündem oldu. Geçenlerde Mason Disick'in 13. doğum gününü kutlayan 41 yaşındaki realite yıldızı, pazartesi günü ünlü 'belfie' (aynadan poponun fotoğrafını çekmek) fotoğraflarından birini yayınlayarak hayranlarına '2022'ye baktığını' söyledi.

Kim, Skims mayo koleksiyonundan bir tanga bikiniyle sürgülü bir cam kapının yansımasında poz verirken çok konuşulan poposunu sergilemekten çekinmedi.

Kim Kardashian fotoğrafın nerede çekildiğini açıklamadı, ancak fotoğrafın tropikal bir tatilde çekildiği kesindi.

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West’ten ayrıldıktan sonra kalçasındaki implantları kademeli olarak aldırmaya başladığı iddia edilmişti.



