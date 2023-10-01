MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı kaç yaşında, ne iş yapıyor? 5 Milyonluk soruyu açtıracak!

Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı kaç yaşında, ne iş yapıyor? 5 Milyonluk soruyu açtıracak!

01.10.2023 22:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı ile ilgili aramalar hız kazandı. ATV'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de bir tarihi gece daha yaşanacak. Pazar akşamlarının sevilen bilgi yarışmasında büyük ödülün 1 Milyon TL'den 5 Milyon TL'ye çıkartıldığı açıklanmıştı. Kullanıcılar 'Ahmet Talha Dağlı kimdir?' ekranını sorguluyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı kaç yaşında, ne iş yapıyor? 5 Milyonluk soruyu açtıracak!

Ahmet Talha Dağlı Kim Milyoner Olmak İster'de finale kalarak 5 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. En son 500 Bin TL'lik 'Türkiye'de başkanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisini tam adı yanlış yazılmıştır?' sorusuna Ahmet Mesut Yılmaz diyerek doğru yanıt vermişti. Ahmet Talha Dağlı'nın kim olduğu, ne iş yaptığı, nereli olduğu gibi konular merak ediliyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni milyoner adayı Ahmet Talha Dağlı ile ilgili bilinmeyenler...

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan ve bu akşam 1 milyon değerindeki soru ile yarışmaya devam edecek Ahmet Talha Dağlı 19 yaşındadır.

Eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde devam eden Ahmet Talha Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini göstermeyi hedeflediğini dile getiriyor.

0x0-ahmet-talha-daglinin-milyonluk-soru-yuruyusu-1695825043412

Bu yıl çift anadal olarak Matematik bölümüne başlayacak. 4 kardeş olan Ahmet Talha Dağlı'nın hobileri arasında eskrim yapmak ve yemek yapmak yer alıyor.

5 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRACAK!

Rabia Birsen Göğercin'in ardından Ahmet Talha Dağlı'nın, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni rekortmeni olup olmayacağı heyecanla bekleniyor.

2e1fcc7b96326e2

200 BİN TL'LİK SORU: YUNUS ÖÇAL KADINLAR VOLEYBOLDA HANGİ ÜLKENİN HEM EN ÜST LİGİNDEKİ, BU YIL KUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR TAKIMIN HEM DE MİLLİ TAKIMININ BAŞ ANTRENÖRÜDÜR

A. Türkiye

B. Japonya

C. Yunanistan

D. Burkina Faso

Doğru Cevap: Yunanistan

0x0-ahmet-talha-dagli-kimdir-kim-milyoner-olmak-yarismasinda-1-milyonluk-soruyu-actiracak-ahmet-talha-dagli-kac-ya-1696173657080

500 BİN TL'LİK SORU: TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI YAPMIŞ BU DÖRT KİŞİDEN HANGİSİNİ TAM ADI YANLIŞ YAZILMIŞTIR?

A. Mustafa Bülent Ecevit

B. Süleyman Sami Demirel

C. Mahmut Turgut Özal

D. Ahmet Mesut Yılmaz

Doğru Cevap: Ahmet Mesut Yılmaz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EMMY ödüllü aktör dünya yıldızıyla başrolde!EMMY ödüllü aktör dünya yıldızıyla başrolde!
Genç kızların rüyasıydı! Son hali şaşırttıGenç kızların rüyasıydı! Son hali şaşırttı
Evinden çıkanlar şoke etmişti... Mahkemeden Sıla Doğu kararıEvinden çıkanlar şoke etmişti... Mahkemeden Sıla Doğu kararı
Anahtar Kelimeler:
atv Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster doğru yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Crocs, Levi's, Cosori ve dahası! Ünlü markaların sevilen ürünlerine yarı fiyatına sahip olun

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.