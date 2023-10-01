Kim Milyoner Olmak İster Ahmet Talha Dağlı kimdir? Ahmet Talha Dağlı kaç yaşında, ne iş yapıyor? 5 Milyonluk soruyu açtıracak!

Ahmet Talha Dağlı Kim Milyoner Olmak İster'de finale kalarak 5 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. En son 500 Bin TL'lik 'Türkiye'de başkanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisini tam adı yanlış yazılmıştır?' sorusuna Ahmet Mesut Yılmaz diyerek doğru yanıt vermişti. Ahmet Talha Dağlı'nın kim olduğu, ne iş yaptığı, nereli olduğu gibi konular merak ediliyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni milyoner adayı Ahmet Talha Dağlı ile ilgili bilinmeyenler...

AHMET TALHA DAĞLI KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görmeye hak kazanan ve bu akşam 1 milyon değerindeki soru ile yarışmaya devam edecek Ahmet Talha Dağlı 19 yaşındadır.

Eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde devam eden Ahmet Talha Dağlı, yarışmaya katılarak genel kültür bilgisini göstermeyi hedeflediğini dile getiriyor.

Bu yıl çift anadal olarak Matematik bölümüne başlayacak. 4 kardeş olan Ahmet Talha Dağlı'nın hobileri arasında eskrim yapmak ve yemek yapmak yer alıyor.

5 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRACAK!

Rabia Birsen Göğercin'in ardından Ahmet Talha Dağlı'nın, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni rekortmeni olup olmayacağı heyecanla bekleniyor.

200 BİN TL'LİK SORU: YUNUS ÖÇAL KADINLAR VOLEYBOLDA HANGİ ÜLKENİN HEM EN ÜST LİGİNDEKİ, BU YIL KUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR TAKIMIN HEM DE MİLLİ TAKIMININ BAŞ ANTRENÖRÜDÜR

A. Türkiye

B. Japonya

C. Yunanistan

D. Burkina Faso

Doğru Cevap: Yunanistan

500 BİN TL'LİK SORU: TÜRKİYE'DE BAŞKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI YAPMIŞ BU DÖRT KİŞİDEN HANGİSİNİ TAM ADI YANLIŞ YAZILMIŞTIR?

A. Mustafa Bülent Ecevit

B. Süleyman Sami Demirel

C. Mahmut Turgut Özal

D. Ahmet Mesut Yılmaz

Doğru Cevap: Ahmet Mesut Yılmaz



