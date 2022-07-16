Kim Milyoner Olmak İster'de nefeslerin tutulduğu an! 200 bin TL'lik soruda yaptığı hamle alkış aldı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in bu hafta ekranlara gelen bölümünde izleyiciler büyük heyecan yaşadı. Yarışmaya katılan 32 yaşındaki Ishak Utku Düzgün, başarılı performansıyla göz doldurdu. Yarışmacı 2 barajı aşarak 200 bin TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Yarışmacı, karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki soruya risk alarak yanıt vermek istedi ama sonrasında yaptığı hamleyle alkış topladı.

Yarışmacı, sergilediği başarılı performansla 30 Bin TL'lik baraja kadar ulaştı. Darülaceze'de önceden staj yapan Utku Bey, 100 bin TL'lik soru da çalıştığı kurumu görünce şaşırdı.

Yarışmacının karşısına, "Kimsesiz çocukları, engelli erkek ve kadınları hem dilenmekten kurtarmak hem de onların eğitim ve bakımlarını sağlamak üzere kurulan Darülaceze'nin kurucusu kimdir?" sorusu çıktı.

Utku Bey'in karşısına 'A- II. Mahmud', 'B- Abdülmecid', 'C- Abdülaziz', 'D- II. Abdülhamid' şıkları çıktı. Yarışmacı, , 'D- II. Abdülhamid' şıkkını seçerek soruya doğru cevap verdi.

Doğru cevap veren Utku Bey, 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

'Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan Birleşmiş Milletler'e üye olan bir ülkedir?' sorusu çıktı. Yarışmacının karşısına 'A- Milli futbol takımı', 'B- Milli Marş', 'C- Bayrak', 'D- Başkent' şıkları çıktı.

Utku Bey,, soruya cevap verip risk almak istedi ve hamle yapmak istese de son anda vazgeçti.

Yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Doğru cevap ise 'A- Milli futbol takımı' olarak açıklandı.

Utku Bey, 100 bin TL alarak alkışlar eşliğinde yarışmaya veda etti.





