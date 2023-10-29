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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir? Altın madalyalı güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun biyografisi

29.10.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Ünlü güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına konuk oldu. Ünlü sporcu, Taha Akgül ve Şahika Ercümen gibi kazandığı ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacak. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan ünlü güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Buse Tosun Çavuşoğlu hakkında bilgiler...

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Buse Tosun Çavuşoğlu kimdir? Altın madalyalı güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun biyografisi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şampiyonlar yarışacak. Cumhuriyetin 100. yılına özel yayınlanacak olan programa konuk olan Buse Tosun Çavuşoğlu'nun kazanacağı tutar merak konusu oldu. Buse Tosun Çavuşoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından elde edeceği ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacak. İşte Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Buse Tosun Çavuşoğlu, 5 Aralık 1995 yılında İzmir'de düğnyaya geldi.

Çavuşoğlu, Yalova Çiftlikköy Belediyesi spor klübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdürmektedir.

Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU, KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE!

Yalova Çiftlikköy Belediyesi Spor Klübünde kadınlar serbest stilde 68 ve 72 kilolarda kariyerini sürdüren ve 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan başarılı güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Şahika Ercümen ve Taha Akgül ile ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlayacak.

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