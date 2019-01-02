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Kim Milyoner Olmak İster'deki İstanbul havalimanı sorusu olay oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 02.01.2019 11:32 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan soru sosyal medyada gündeme oturdu. Yılbaşı özel bölümünde '1819’da İstanbul’da havalimanı olsaydı hangi şehirlere seyahat etmek için ‘dış hatlar’ terminalini kullanmak gerekirdi?' sorusu soruldu.

Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, soruya doğru yanıt verdi. C şıkkı olan sorunun cevabı, gündeme oturdu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını gösteren bu soru, sosyal medyada geniş yer buldu.

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