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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 haziran günü yarışmacıya yöneltilen 60 bin TL değerindeki Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte sorunun cevabı ve bölüm ayrıntıları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de izleyicisi ile buluşan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Hababam Sınıfı sorusu damga vurdu. Spor eğitmeni Canan Taşsinar, Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde 60 bin liraLık soruya kadar gelmeyi başardı.

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Geceye "Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Hababam Sınıfı Güle Güle filmlerinin tümünde rol alan kimdir?" sorusu damga vurdu.

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Çift joker hakkını kullanan yarışmacı, ilk olarak Kemal Sunal şıkkını sonra Münir Özkul cevabı seçti ancak elenmekten kurtulamadı. Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde yer alan isim kimdir? sorusunun doğru cevabı Sıtkı Akçatepe olacaktı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dokuz Doğuruyor'u izlememiş bu izleseydi Kemal Sunal Münir Özkul ve Şener Şen'in olmadığını bilir ve direkt Sıtkı Akçatepe derdi.
güzel ve zor soru
Halit Akçatepe nin babasıdır. Duayendir. Allah rahmet eylesin. Hala severek izliyoruz...
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