Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! İngilizce öğrencisi çeviri sorusunda bakın ne yaptı...

ATV ekranlarında yayınlanan Oktar Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne İngilizce öğretmenliği okuyan kadın yarışmacı damga vurdu. İrem Gürer isimli genç yarışmacının İngilizce çeviri sorusuna verdiği yanıt şoke etti.

VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Gürer'e "Hangi klasik romanın Türkçe çevirisini kapağı üzerinde "İngilizce aslından çeviren" şeklinde bir ifade yer alamaz?" sorusu soruldu. Soruya yanıt veremeyen yarışmacı joker hakkını kullandı.

Joker hakkını kullanıktan sonra "Uğultulu Tepeler" yanıtını veren Gürer, yarışmadan elendi. Sorunun doğru yanıtı 'Madame Bovary' olacaktı. İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan bir öğrencinin çeviri sorusuna yanlış yanıt vermesi de sosyal medyada gündem oldu.