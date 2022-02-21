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Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Kenan İmirzalıoğlu'nu görünce ağlamaya başladı! "Nefes al"

21.02.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'yla konuşmaya başlayınca heyecandan ağladı. İmirzalıoğlu yarışmacı Melisa Şimşek'i sakinleştirmek için "Heyecan seni güzelleştiriyor" dedi. Genç yarışmacıyı bu durum da sakinleştiremedi ve ünlü sunucu Şimşek'e derin nefes aldırarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! Kenan İmirzalıoğlu'nu görünce ağlamaya başladı! "Nefes al"

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine ilginç anlar yaşandı. 19 yaşındaki Melisa Şimşek isimli yarışmacı ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu karşısında görünce çok heyecanlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlamaya başlayarak konuşmakta zorluk çene Melisa Şimşek'i sakinleştirmek ise Kenan İmirzalıoğlu'na düştü.

Yarışmacının heyecanlandığını gören Kenan İmirzalıoğlu, "Heyecan seni güzelleştiriyor. Hiçbir endişen olmasın" diyerek yarışmacının heyecanını dindirmek istedi. Ancak bu sözler genç yarışmacıyı daha çok heyecanlandırdı.

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ELİNDEN GELENİ YAPTI

Programın kesilmesini isteyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu nefes kontrolü yaptırdı. Derin nefes almasını isteyen İmirzalıoğlu, yarışmacıyla birlikte nefes alıp verdi. Melisa Şimşek sonunda sakinleşince yarışma başladı.

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Kenan İmirzalıoğlu
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