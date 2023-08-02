Kim Milyoner Olmak İster'e Yeşilçam sorusu damga vurdu! Yarışmacı joker kullanınca Kenan İmirzalıoğlu dayanamadı

Soruları ve yarışmacılarıyla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Yeşilçam sorusu damga vurdu. Senaryo yazan Deniz Yüksel ismindeki genç yarışmacı Türk sineması ile ilgili soruyu yanıtlamakta zorlandı. Joker hakkını kullanan yarışmacı elenmekten son anda kurtuldu.

İlk baraja kadar başarıyla soruları yanıtlayan 23 yaşındaki Deniz Yüksel’e altıncı soruda "'Herkese benden çay!' ve 'Şakir'e çay yok!' cümlelerini duyuyorsanız izlediğiniz film hangisidir?" sorusu soruldu.

Şıklar arasında Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas ve Şekerpare yer aldı. Yanıtı bilmekte zorlanan yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullandı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'DAN TAVSİYE

C ve D şıkları arasından doğru şıkkı söyleyen Deniz Yüksel yarışmaya devam edebildi. Kenan İmirzalıoğlu bunun üzerine "Sen ağırlıklı olarak yabancı filmler izliyorsun anladığım kadarıyla. O senaryolarını Türk seyircilere mi yazacaksın?" diye sordu.

"BURADAKİ SEYİRCİYLE KALP BAĞINI KURMAK İSTİYORSAN..."

Yarışmacıdan "Evet, yani emin değilim aslında" yanıtını aldıktan sonra ise ünlü sunucu "O zaman bence buradaki seyirciyle kalp bağını kurmak istiyorsan Yeşilçam filmlerini biraz izlemelisin. O filmler çok güzel ve öğretici" tavsiyesini verdi.

Bunun üzerine Deniz Yüksel "Tosun Paşa benim en sevdiğim filmlerden biri. Neden ben de bilmiyorum. Seviyorum oysa ki denk gelmiyor demek ki" dedi.

"ŞEKERPARE DİYE BİR FİLM HİÇ DUYMADIM"

Kenan İmirzalıoğlu'nun "Çiçek Abbas'ı izlemişsindir" diye sormasının üzerine ise yarışmacı "Hayır, izlesem bilirdim. Şekerpare diye bir film hiç duymadım ama bu replikleri çok duydum. Dedim ki bu kadar duyduğum bir replik hiç duymadığım bir filmden gelmiyordur herhalde" yanıtını verdi.

