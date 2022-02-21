Kim Milyoner Olmak İster Osman Cavcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Osman Cavcı hangi soruda elendi?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne usta oyuncu Osman Cavcı katıldı. Osman Cavcı, bilindiği üzere Yeşilçam'ın tanınan simalarından biridir. Yeşilçam'ın usta oyuncucu Osman Cavcı, 100 bin TL değerindeki elendiği soruyla da izleyenleri şaşırttı. Kim Milyoner Olmak İster yarışamasına katılan oyuncu Osman Cavcı hakkında merak edilen detayları haberimizde işledik...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER OSMAN CAVCI KİMDİR?

Osman Cavcı, 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cavcı, tiyatro sanatçısı İsmail Cavcı'nın oğludur. Baba mesleği olan tiyatroyaya ilgisi 1972 yılında bir turnede başladı. Daha sonraları Ertem Eğilmez ile tanışmasının ardından 1981 yılında sinemaya adım attı. Osman Cavcı'nın ilk sinema filmi Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Güle Güle olmuştur. Daha sonra Zeki Ökten'in yönettiği Yoksul filminin sonunda Yeni Çırak olarak karakteri ile yer aldı.

İlk sinema filminden sonra Türk filmlerinde rol aldı. Muhsin Bey filmi ile daha genç yaşta Osman Cavcı, kariyerinde sıçrama yaşadı. Muhsin Bey'de organizatör Muhsin Kanadıkırık'ın genç yardımcısını kendi ismiyle oynamıştır. Filmdeki bu rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Bununla beraber TRT yapımı dizilerde de rol almaya başlamıştır.

OSMAN CAVCI FİLMLERİ

11 (Onbir)

Kızkaçıran

Polis Akademisi Alaturka

Artiz Kahvesi

Nekrüt

Karagöz ve Hacivat

Falımda Bir Kız Var

Renkli - Türkçe

Yanlış Masal

Şarlatan

Hoşçakal İstanbul

Polis Dosyası

Üçüzler

Öp Babanın Elini

Bul Karayı Al Parayı

Çılgın Berber

Zavallı

Yalnızlar

Kurye Kız (Video)

Kiraz Çiçek Açıyor

Dört Köşe Dünya

Aşıksın

Seyyar Kamil

Muhsin Bey

Biz Doğarken Gülmüşüz

İki Milyarlık Bilet

Yoksul

Son Urfalı

Merdoğlu Ömer Bey

Hababam Sınıfı Güle Güle

Bizim Sokak

KİM MİLYONER OLMAK İSTER OSMAN CAVCI HANGİ SORUDA ELENDİ?

Osman Cavcı'nın karşısına çıkan "Tosun Paşa filminde Hababam Sınıfı Film serisinde hangi dersin öğretmeni olan bir karakter yer almamıştır?" sorusunda çift cevap jokeri hakkını kullanan usta oyuncu, felsefe ve fizik şıklarını seçti. Ancak 100 bin TL'lik sorunun doğru yanıtı ise 'tarih' çıktı. Böylece Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından 30 bin TL para ödülü ile ayrıldı.



