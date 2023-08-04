Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Kenan İmirzalıoğlu'na 'Ezel' deyince...

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan sorular kadar yaşanan bazı anlar da sosyal medyada gündeme geliyor.

Son olarak yarışmaya katılan 18 yaşındaki Emrullah Güneş, ünlü oyuncuya cevap verdiği sırada yaptığı minik hatayla dikkat çekti. Türkçe dil bilgisi sorusu ile karşılaşan yarışmacı şıklar arasında düşündüğü sıralarda kafasını kaldırdı.

Keyifli yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu'na bakarak ''Kenan'' yerine tam ''Ezel'' diyecekken hatasını fark etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Durumu son an anda fark eden yarışmacı sadece ''Ez...'' diyebildi. İmirzalıoğlu da kendisine Ezel diye seslenmek üzere olan yarışmacının bu sözüne karşılık olarak ''Ezel mi?'' diyerek gülmeye başladı.

Güneş ise "Çok pardon" yanıtını verdi. O anlar yakışıklı oyuncu gülmekten kendini alamadı.

EZEL HAYRANLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sevilen oyuncunun bu sözleri elbette sosyal medyada ilgi gördü. Bir döneme damgasını vuran ''Ezel'' dizisinde başrolde yer alan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterle ilgili pek çok paylaşım ve edit yapıldı.

2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizinde Kenan İmirzalıoğlu canlandırdığı ''Ömer/Ezel Bayraktar'' karakteriyle hafızalara kazınmıştı.



