MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster'de yılbaşında ünlü isimler yarışacak

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 10:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Murat Yıldırım’ın sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?', yılbaşı akşamına özel bir bölümle ekranlara geliyor.

Kim Milyoner Olmak İster'de yılbaşında ünlü isimler yarışacak

Fenomen yarışmada bu defa atv’nin sevilen dizi oyuncuları yarışacak. Kazandıkları ödüller ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Çocuk Esirgeme Kurumu) bağışlanacak.

Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Kibariye, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin ise şarkılarıyla geceyi renklendirecek...

Kırgın Çiçekler’den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar’dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi’den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet’in Gözyaşları’ndan ise Almila Ada ve Berk Atan’ın yarışacağı 'Kim Milyoner Olmak İster?', Yılbaşı Özel bölümüyle atv ekranlarında.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim milyoner olmak ister yılbaşı

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.