Kim Milyoner Olmak İster'de yılbaşında ünlü isimler yarışacak

Fenomen yarışmada bu defa atv’nin sevilen dizi oyuncuları yarışacak. Kazandıkları ödüller ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Çocuk Esirgeme Kurumu) bağışlanacak.

Özdemir Erdoğan, Yavuz Bingöl, Kibariye, Mahmut Tuncer ve Ece Seçkin ise şarkılarıyla geceyi renklendirecek...

Kırgın Çiçekler’den Gökçe Akyıldız ve Arif Diren, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır, Kanatsız Kuşlar’dan Melis Tüzüngüç ve Ümit İbrahim Kantarcılar, Aşk ve Mavi’den Cüneyt Mete ve Alayça Öztürk, Cennet’in Gözyaşları’ndan ise Almila Ada ve Berk Atan’ın yarışacağı 'Kim Milyoner Olmak İster?', Yılbaşı Özel bölümüyle atv ekranlarında.