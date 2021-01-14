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  4. Kimler aşı olacak? Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

Kimler aşı olacak? Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

14.01.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Kimler aşı olacak? Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları belli oldu

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına yönelik aşılama uygulamasının başlamasının ardından koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları da belli oldu.

Sağlık Bakanlığı, asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı.

Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

4 AŞAMALI TAKVİM HAZIRLANDI

Koronavirüs aşıları 4 aşamada yapılacak, önce sağlık çalışanları aşılanacak.

Birinci aşamada 65 yaş üzeri, ikinci aşamada ise polis, asker, öğretmen, zabıa ve yargı çalışanları aşılanacak.

Üçüncü aşamada ise 18-49 arasındaki kronik hastalar, dördüncü aşamada da zamanında aşı yaptırmayan aşılanacak.

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