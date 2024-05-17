Kimler Geldi Kimler Geçti'deki tarzıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın çok beğenilen kıyafetleri

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi son zamanlarda sıkça konuşulan yapımlar arasında. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı Leyla karakteri ise dizideki şık ve zarif olduğu kadar spor ve rahat stiliyle dikkat çekiyor. Bunun için Serenay Sarıkaya’nın dizide giydiği ve büyük beğeni topladığı kıyafetleri sizler için listeledik. Serenay'ın tarzını beğendiyseniz sizler için seçtiğimiz parçalar çok hoşunuza gidecek. Hadi, içeriğe geçelim!

1. Tarzınıza renk katacak: adL Çizgili Triko Hırka

adL Çizgili Triko Hırka, tarzınıza şıklık katacak bir seçenek. Önü düğmeli olan hırka, %65 rayon ve %35 poliamid karışımından üretildiğinden rahat ve dayanıklı bir yapıya sahip. Uzun kollu ve V yaka kesimi hırkaya hem şık hem de modern bir görünüm sunuyor. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki tarzıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Serenay Sarıkaya'nın tercih ettiği çizgi desenli hırka, dar kesimiyle vücuda oturarak zarif bir siluet oluşturuyor.

2. Konforu her an hissedeceğiniz: Bumps “Hands Off It's Mine” Tişört

“Hands Off It's Mine” sloganlı bisiklet yaka tişört, oversize kalıbıyla hem spor hem de rahat bir görünüm sağlıyor. %100 pamuk malzemesiyle yaz günlerinde gün boyu ferah kalmanıza yardımcı oluyor. Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde evdeyken giydiği beyaz renkteki tişört basic modeli sayesinde pantolon, etek ve ceketlerle kombinlenmeye çok uygun bir parça!

3. Kombinlerinize canlılık getirecek: Knitss Keten Mavi Crop Triko Üst

Stil sahibi ve modern bir görünüme sahip Knitss'in Keten Mavi Crop Triko Üstü, İtalyan ipliğinden üretilmiş bir parça. Kare yaka detayıyla öne çıkan triko üst, regular fit kesimiyle rahat bir kullanım sunuyor. %83 keten ve %17 poliamid içeriğiyle hafif ve esnek bir yapısı olan crop üst, Serenay Sarıkaya'nın pembe renkli bir palazzo pantolonla kombinleyerek hem spor hem de şık bir görünüm elde ettiği bir kıyafet.

4. Şıklığınıza şıklık ekleyin: Perspective Adeles Mavi Ceket

Serenay Sarıkaya'nın dizideki iş tarzıyla uyumlu bir seçim olan Perspective mavi ceket; %35 pamuk, %35 Lyocell, %27 polyester ve %3 elastan karışımından oluşan bir kumaşla tasarlanıyor. Bu karışım, giysinin yumuşak ve esnek olmasını sağlarken aynı zamanda dayanıklılığını da artırıyor. Kalıbı regular olan üst, vücuda rahatça oturarak konforlu bir kullanım sunuyor. Ceket yaka detayı, modern ve şık bir görünüm yaratırken mavinin ferahlatıcı tonu, her mevsim ve her durum için uygun bir seçenek oluşturuyor. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Serenay’ın duruşmaya giderken giydiği ceket, zarafetinizi ve şıklığınızı yansıtmanıza yardımcı olacak!

5. Monokrom kombinler sevenlere: Knitss Kaşmir Karışımlı Yeşil Triko Hırka

Zarif dokusu ve detaylı işçiliğiyle öne çıkan Knitss markasının yeşil triko hırkası, İtalyan iplikten üretilmesiyle yumuşak ve rahat bir giyim deneyimi sunuyor. Ajur örgü detayları, hırkaya zarif bir dokunuş katarken V yaka ve uzun kollu tasarımı ise hem iş hem de günlük tarzınız için ideal bir seçenek oluşturuyor. Düğme kapamalı yapısıyla da pratik olan hırka, %90 pamuk ve %10 kaşmir karışımıyla hem konforlu hem de şıktır. Serenay Sarıkaya’nın ev şıklığını yansıtan hırka alt-üst set olarak da kombinleyerek göz alıcı bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

6. Ton sür ton giyinenler için: Knitss Kaşmir Karışımlı Yeşil Triko Pantolon

Yaz stilinize canlılık ve rahatlık katmak için ideal bir parça olan Knitss Kaşmir Karışımlı Yeşil Triko Pantolon, rahat kesimi ve yumuşacık dokusuyla gün boyu konfor sağlarken tarzınıza şıklık katıyor. Triko pantolonun beli elastik yapıda ve yan ceplere sahip olması pratik kullanım imkanı sunuyor. İtalyan iplikten üretilen triko pantolon, %90 pamuk ve %10 kaşmir karışımıyla yüksek kalite ve uzun ömürlü kullanım vadediyor. Ton sür ton giyinmeyi tercih edenler için kaçırılmayacak olan pantolon, Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti dizindeki salaş tarzını yansıtan bir kıyafet!

7. Modern ve enerjik: Nike Sportswear Everyday Atlet

Serenay Sarıkaya'nın kürek çekme sporu yaparken giydiği bir üst olan Nike Sportswear Atlet, günlük hayatta pek çok kıyafet ve spor giyim parçalarıyla kombinlenebilecek bir tasarıma sahip. Atletin yumuşak ve esnek kumaşı sıcak havalarda serin kalmayı sağlıyor. Şık ve modern bir görünüm sunan atlet, asimetrik tasarımı ve spagetti askı detayları stilinize dinamizm kazandırıyor. Üzerindeki işlemeli Swoosh logolu kısa kesim atlet, hem spor yaparken hem de günlük aktivitelerde rahatlıkla tercih edilebilir aynı zamanda Serenay Sarıkaya'nın tarzını yakalamak isteyenler için de harika bir seçenek.

8. Ofis stili kombinler yapmayı sevenlere: adL Jennifer Pileli Bol Pantolon

Zarif ve şık bir tarza sahip olanların tercihi olan adL Jennifer Pileli Bol Pantolon, %100 keten kumaşıyla rahatlık ve şıklığı bir arada sunuyor. Serenay Sarıkaya'nın iş tarzını yansıtan pantolon, rahat kesimiyle dikkat çekiyor. %52 rayon, %33 viskon ve %15 keten karışımı kumaşıyla ve bol kesimiyle hareket özgürlüğü sağlıyor. Pantolonun pileli detayları, üzerinize alacağınız herhangi bir üstle şıklığınızı tamamlarken bel ve cepteki siyah şerit detayları ise modern bir dokunuş katıyor. Bej rengiyle de her mevsim kullanıma uygun ve kolay kombinlenebilir bir seçenek olan pantolon, hem trend hem de klasik duruşuyla gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday.

9. Kendine güvenen ve tarzını konuşturan kadınlar için: adL Aksesuarlı Keten Ceket Elbise

adL Aksesuarlı Keten Ceket Elbise, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan özel bir parça olarak öne çıkıyor. %100 keten kumaşıyla serin kalmanızı sağlayan elbise, Serenay’ın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki tarzını yakalamak isteyenler için harika bir parça! Lacivert rengi, elbiseye klasik ve şık bir görünüm verirken ceket yaka detayı modern bir dokunuş ekliyor. Ön kısmında yer alan altın renkli halka aksesuar ise elbiseye göz alıcı bir hava katıyor. Asimetrik kesimi ve beldeki dekoltesiyle de feminen bir çekiciliğe sahip olan elbise, özel davetlerden akşam yemeklerine kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

10. Çevreye duyarlı: Knitss Polo Yaka Yeşil Triko Üst

Sürdürülebilir yöntemlerle geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilen Knitss Polo Yaka Yeşil Triko Üst, doğanın renklerinden ilham alıyor. Kısa kollu tasarımıyla dikkat çeken üst, bağcık detayına ve çizgili desenlere sahip. Günlük şıklığınızı tamamlayacak ideal bir parça olan triko üstün yapımında İtalyan ipliği kullanılıyor ve kumaşı %55 geri dönüştürülmüş pamuk, %24 geri dönüştürülmüş viskon, %14 polyester ve %7 poliamid içeriyor. Ayrıca, Global Recycled Standard sertifikalı geri dönüştürülmüş elyaflar içermesiyle de daha sürdürülebilir bir seçenek sunuyor. Serenay Sarıkaya'nın kot pantolonla kombinlediği triko, farklı tarzlarda kombin yaparken kullanabileceğiniz çok yönlü bir kıyafet.

11. İş stilinize zarif bir dokunuş katan: Knitss Apolet Detaylı Lacivert Triko Pantolon

Knitss Apolet Detaylı Lacivert Triko Pantolonun apolet detayı, ofis kombinlerinize şıklık ve sofistike bir hava eklerken belindeki elastik detayı ise konfor sağlıyor. İtalyan iplikten üretilmiş olan pantolon, yüksek kaliteli ve dayanıklı bir yapıya sahip. Lacivert rengi, hem işte hem de farklı etkinliklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir alternatif yaratıyor. Ayrıca, %70 Lenzing Ecovero viskon ve %30 polyester içeriğiyle hem çevre dostu hem de konforlu bir giyim deneyimi yaşatıyor. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki tarzıyla Serenay Sarıkaya'nın ilk bölümlerde giydiği pantolon oyuncunun stiline zarif ve modern bir dokunuş katıyor.

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