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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yıldızı Serenay Sarıkaya hayranlarını korkuttu! ''Kaşımdaki yara...''

04.09.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisiyle 8 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile iyi bir uyum yakalayan Serenay Sarıkaya dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatil sezonunu erken kapatarak setlere geri dönen güzel oyuncu şimdilerde Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti için çalışmalara devam ediyor. Ünlü ismin kaşındaki yara izi dikkat çekti.

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yıldızı Serenay Sarıkaya hayranlarını korkuttu! ''Kaşımdaki yara...''

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, rol aldığı 'Aile' dizisi ve 'Alice Müzikali'nin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Bikinili pozlarıyla büyük beğeni toplayan Sarıkaya tatil sezonunu erken kapatarak yeni projesi için setlere geri döndü.

Netflix'ye yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde Avukat Leyla Taylan karakterini canlandıracak Serenay Sarıkaya set pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Serenay Sarıkaya 1

Çekimlerden karelerini takipçileriyle paylaşan Sarıkaya son pozlarıyla olay oldu. Güzel oyuncunun kaşındaki yara izi dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya 2

Ünlü isim pozlarına; 'KGKG ekibi Adana özlemi. Kaşımdaki yara rol icabı panik yok' notunu düştü. Serenay Sarıkaya'nın pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Serenay Sarıkaya 3

Ece Yörenç'in yazdığı Serenay Sarıkaya başrollü dizide Ahmet Rıfat Şungar, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger ve Boran Kuzum gibi oyuncular yer alacak.

Serenay Sarıkaya 4

Sarıkaya dizide, amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.

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Serenay Sarıkaya Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ

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