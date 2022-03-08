Kimse evlenmek istemeyince şehrin her yerine ilanlarını astı! Yöntemi şaşırttı

Koronavirüs salgını ikili ilişkileri de olumsuz yönde etkiledi. Salgının etkisiyle dünya genelindeki insanlar yeni bir kişiyle tanışma konusunda zorluk yaşmaya başladı. İngiltere’de hayatını devam ettiren Hintli bir adam bu zorluğu ilginç bir yolla aşmayı denedi. Taliplerini aradığını ifade eden Jeevan Bahchu, şehrin her yerine kendi reklamın afişlerini astı.

2 BİN EURO HARCADI

Jeevan Bhachu, aradığı aşkı bulabilmek için Batı Londra’daki Ealing bölgesinin farklı noktalarına reklam afişlerini astı. Hintli adam, aradığı aşkın kendisini bulmasını talep etti. Afişlerin Bhachu'ya toplam maliyeti 2 bin euro oldu.

50 KİŞİ BAŞVURDU

Reklam afişlerini astıktan sonra beklendiğinden daha büyük bir ilgiyle karşılaştığını ifade eden Bhachu, şu ana kadar 50 kadının kendisiyle evlenmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Başvuran kadınların bazılarının dolandırıcı olduğunu fark ettiğini ifade eden Bhachu, aralarında eleme yapacağını ifade etti.



